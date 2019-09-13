Белорусская школьница открыла новую версию антимикробного вещества

Наша земля действительно богата на трудолюбивых, активных и талантливых людей. Вот еще один пример: белорусская школьница разработала версию 2.0 антимикробных препаратов. По сути это тот же пенициллин, который благодаря экспериментам вывела Елизавета Шевцова. Кстати, ровно 90 лет назад английский бактериолог Александр Флеминг впервые представил публике свое открытие -пенициллин - вещество, которое уничтожает вредные бактерии. Однако тогда препарат серьезно не восприняли. И первую инъекцию нового средства пациенту с заражением крови ввели только несколько лет спустя, но из-за малого количества человек не выжил. Через несколько месяцев опыт повторили, и пенициллин спас жизнь 15-летнему подростку. В Советском Союзе первый образец препарата получен в 1942 году.



Массовое производство стартовало через двагода. Кстати, препарат до сих пор не запатентован. Александр Флеминг считал, что лекарство, которое спасает жизнь, не должно служить источником дохода. Так, первый в мире антибиотик помог выжить миллионам людей по всему миру. Сегодня на смену пенициллину пришли новые, более совершенные виды антибиотиков. Какие из них изобрели белорусские ученые и что им помогает делать открытия, узнала Юлия Хмель.







Готовить научную работу по гречихе, а найти второй пенициллин - вполне кажется нереальным или даже сказкой. Но именно так и получилось у 16-летней Елизаветы Шевцовой - учащейся 40-й гимназии. Исследуя семена гречки, девушка решила проверить чувствительность бактерий к ее экстрактам. В чашке Петри с засеянными бактериями были экстракты из гречихи, желудей, тыквы и древесины маакии амурской. Но рост бактерий подавил именно экстракт, полученный из последнего растения, к слову, очень редкого. В Беларуси маакию амурскую трудно найти, а в Ботаническом саду и вовсе можно пересчитать по пальцам.



Маакия амурская считается драгоценной породой. Килограмм обработанной древесины стоит порядка 30 рублей. И молодые ученые не всегда могут позволить использовать ее для опытов. Впрочем, новому открытию девушки помог случай. Несколько лет назад во время сильного урагана одно из деревьев повалило, и ученые из Ботанического сада отдали сломанный ствол в лабораторию школьникам для опытов.







Началась кропотливая, но увлекательная работа, которая позволила в буквальном смысле разложить на молекулы маакию амурскую и получить тот самый необходимый ингредиент. А вот чтобы назвать полученный препарат вторым пенициллином, понадобилось полгода. Впрочем, для Елизаветы Шевцовой это не просто целая наука, а уже любимое дело. Новые эксперименты совмещает с учебой. Этот год последний в школе, а поступать собирается в медицинский. К слову, такая любовь к науке и медицине неспроста: мама и папа - врачи.



Юных исследователей готовы поддерживать не только их родители, но и ученые Академии наук. В Институте биоорганической химии есть своя лаборатория. Здесь каждый день разрабатывают технологии для медицины, например, наборы для диагностики рака молочной железы и даже химические средства для агропромышленного комплекса. Кто знает, может быть одно из этих диссертационных исследований белорусских ученых сможет повторить историю 90-летней давности, когда Александр Флеминг продемонстрировал миру пенициллин, и благодаря случайному открытию вновь спасти жизни миллионам людей и избавить Землю от пока еще неизлечимых болезней?!





