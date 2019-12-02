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Белорусская система борьбы с отмыванием денег признана одной из лучших в Евразии
Международные эксперты признали белорусскую систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма одной из лучших в Евразии. Специалисты изучали ситуацию на протяжении почти двух лет. Нашу страну оценивали по 40 критериям соответствия законодательства международным рекомендациям и 11-ти критериям эффективности системы. В итоге Беларусь получила положительные отзывы, как и Россия. Ситуация в Кыргызстане, Таджикистане и Китае требует улучшения. Такого результата Беларуси удалось достичь, благодаря слаженной работе финансовых учреждений, правоохранителей и Госконтроля. Только за прошлый год специалистами Департамента финансового мониторинга было выявлено почти полтысячи преступлений и возвращено в бюджет свыше 92-ух миллионов долларов.
Эксперты отметили и эффективную работу по борьбе с терроризмом. Для отмывания денег в таких целях злоумышленники часто используют некоммерческие организации. Взаимодействие спецслужб, в том числе с зарубежными коллегами, помогает оперативно пресекать подобные действия. Безусловно, высокая оценка безопасности - это еще один дополнительный плюс для развития экономики страны, отмечают специалисты. В частности, укрепления доверия со стороны деловых кругов, инвесторов и кредиторов. Теперь отчет должен быть утвержден Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Это произойдет в феврале следующего года в Париже.
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