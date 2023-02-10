Белорусская спасательная миссия в Турции: спецотряд "ЗУБР" готов работать круглосуточно

Число погибших после землетрясений в Турции превысило 19 тыс. человек, более 70 тыс. пострадали. Белорусская спасательная миссия продолжает свою работу на месте трагедии. Наш отряд "ЗУБР" пополнился людьми, техникой и специнструментом. Белорусы готовы трудиться круглосуточно. Юрий Шевчук передает из Турции.

Пополнение в белорусском лагере состоялось сегодня утром. 32 бойца спецотряда "ЗУБР" спецбортом привезли с собой еще два автомобиля, дополнительные модули, собак-поисковикови самое главное - недостающий специнструмент для спасательно-поисковых работ.





Андрей Метельский, первый замначальника РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси: Что касается оборудования, то это поисковые приборы, которые позволяют искать пострадавших под завалами, радар-детекторы и видеоэндоскопы, акустические приборы, а также снаряжение для демонтажа железобетонных завалов.

После установки дополнительных модулей в лагере, пополнение сразу же отправляется на выезд. Куда ехать сегодня - старший миссии каждое утро узнает у турецких коллег.





Игорь Зарембо, начальник РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси: С прибытием второй части команды, конечно, мы усилим свои позиции на рабочих участках и сможем выполнить больший объем задач. С утра было озвучено 44 места.

Дорога к месту работ сегодня оказалось более быстрой. Пробки уже не такие интенсивные, а среди участников дорожного движения куда больше спецтехники, нежели обычного транспорта.

Трагедия одной семьи

К сожалению, вместе с телом женщины был найден мертвым ее супруг, гражданин Турции, и дочка. Их опознал родственник. Еще один ребенок - мальчик - остается под завалами, но найти его живым шансов практически уже не остается.

Когда белорусские спасители разбирают обрушенные дома, со стороны за этим наблюдают люди, которые там жили. Они потеряли кров, но из-за того, что во время землетрясения их не было дома, им удалось спастись.



