Белорусская станция в Антарктиде: строительство и дальнейшие планы по ее развитию

В 2015 году началось строительство Белорусской антарктической станции из отечественных комплектующих. В каком состоянии она находится сейчас и насколько она развита, в проекте "Актуальное интервью" рассказал Алексей Гайдашов, руководитель Белорусской антарктической экспедиции.

"Строительство станции началось в 2015 году, к 21-му году было завершено строительство первой очереди. Самое необходимое - лабораторные, жилые помещения, средства жизнеобеспечения. Сейчас станция развивается. С 2021 года по 2025 запланировано формирование второй очереди инфраструктуры, ее расширение - это гаражные боксы, природоохранные боксы, научные павильоны, вспомогательные помещения и так далее. Очень важно, что система связи развивается, современной оперативной связи с большой землей", - поделился результатами Гайдашов.

Также он с уверенностью отметил, что развитие белорусской инфраструктуры в Антарктике идет по плану.

Кроме того, на станции уже третий сезон имеется современная система спутниковой связи: по вечерам для персонала выделено время для личного общения с родными и близкими, с видеокартинкой и хорошей скоростью интернета. Однако в первую очередь эти каналы связи используются для передачи научной информации.