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Минск масштабно встретил 9 Мая
Мелодии Великой Победы, полевая кухня и телепорт в "Минск послевоенный" - белорусская столица масштабно встретила праздник 9 Мая. Основные праздничные мероприятия развернулись возле Дворца спорта. Щедрая ярмарка и тематический концерт запланированы также и на выходные. Популярными локациями были парк Победы и зеленая территория вдоль проспекта Победителей. Минчане и гости города кружились в вальсе, посещали антуражную ретро-квартиру и дегустировали солдатскую кашу. Был развернут партизанский лагерь, а рядом представлена военная техника. Кроме того специально к празднику возвели импровизированную деревню. В "Белорусском подворье" предлагали традиционные развлечения, семейные квесты и даже народное караоке.
Кульминацией празднования 9 Мая стал гала-концерт на Октябрьской площади. На сцену вышли народные артисты, оперные солисты и звезды белоруской эстрады. Они исполнили песни военных лет и современные композиции. Музыкальное признание прозвучало через сюжет легендарного фильма военных лет. Поздно вечером под победные аккорды с шести точек прогремел праздничный салют.
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