Белорусская сторона продолжает поддерживать беженцев - на границу прибыла очередная гуманитарная помощь

На фоне бездействия польских властей белорусская сторона продолжает всячески поддерживать беженцев на границе. Делается все для обеспечения их комфорта. С приходом уже по-настоящему зимней погоды многие беженцы нуждаются в дополнительной теплой одежде, продуктах питания и медикаментах.



Сегодня в центр прибыл новый груз для иностранцев, какой именно - знает Александр Смирнов. Подробнее в видео.