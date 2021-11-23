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Белорусская сторона продолжает поддерживать беженцев - на границу прибыла очередная гуманитарная помощь

На фоне бездействия польских властей белорусская сторона продолжает всячески поддерживать беженцев на границе. Делается все для обеспечения их комфорта. С приходом уже по-настоящему зимней погоды многие беженцы нуждаются в дополнительной теплой одежде, продуктах питания и медикаментах.

Сегодня в центр прибыл новый груз для иностранцев, какой именно - знает Александр Смирнов. Подробнее в видео.

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