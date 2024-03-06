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Белорусская теннисная федерация рассматривает возможность подачи апелляции в суд Швейцарии
Спортивный арбитражный суд (CAS) 9 февраля отклонил апелляцию Белорусской теннисной федерации (БТФ) на решение Международной федерации тенниса (ITF) о приостановке членства в организации. Теперь БТФ рассматривает возможность подачи апелляции в швейцарский суд, заявил глава федерации Сергей Рутенко во время пресс-конференции, пишет Sputnik.
Рутенко обратил внимание на то, что как только БТФ заявила о намерении обнародовать итоги разбирательства, сразу же была получена негативная реакция ITF.
"Они нам угрожали, пытались запретить это делать. Это еще один довод, показывающий их самоуверенность и надменность", - подчеркнул глава федерации.
По его словам, даже после отстранения белорусов ITF продолжила требовать ежегодные взносы. Это стало еще одним толчком для того, чтобы не молчать, а обнародовать материалы по делу.
"Апелляция, поданная Белорусской федерацией тенниса на решение совета ITF, отклонена. Решение, принятое советом Международной федерации тенниса, подтверждено. Рассматриваем возможность подачи апелляции в суд в Швейцарии", - уточнил Рутенко.
Хроника ограничений
Международная теннисная федерация (IТF) со второй половины 2020 года не давала разрешения организовывать юниорские (до 18 лет) и профессиональные турниры на территории Беларуси. В организации считали, что обстановка в республике небезопасна для иностранных участников.
В 2022-м международная теннисная федерация отказала в проведении матчей "Беларусь - Мексика" и "Беларусь - Бельгия" на территории республики. 1 марта 2022 года совет директоров МТФ, ссылаясь на рекомендации МОК, приостановил членство БТФ и запретил республике участвовать во всех официальных соревнованиях. Кроме того, был принят запрет на проведение международных турниров в Беларуси, республику исключили из всех образовательных программ и программ поддержки спортсменов.
Беларусь подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) против МТФ в связи с грубыми нарушениями проведения процедуры приостановления членства.
В итоге 9 февраля 2024 года после многократных переносов сроков принятия решения CАS оставил в силе решение МТФ и отклонил апелляцию Белорусской теннисной федерации.
Фото: pixabay.com
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