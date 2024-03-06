Белорусская теннисная федерация рассматривает возможность подачи апелляции в суд Швейцарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) 9 февраля отклонил апелляцию Белорусской теннисной федерации (БТФ) на решение Международной федерации тенниса (ITF) о приостановке членства в организации. Теперь БТФ рассматривает возможность подачи апелляции в швейцарский суд, заявил глава федерации Сергей Рутенко во время пресс-конференции, пишет Sputnik.

Рутенко обратил внимание на то, что как только БТФ заявила о намерении обнародовать итоги разбирательства, сразу же была получена негативная реакция ITF.

"Они нам угрожали, пытались запретить это делать. Это еще один довод, показывающий их самоуверенность и надменность", - подчеркнул глава федерации.

По его словам, даже после отстранения белорусов ITF продолжила требовать ежегодные взносы. Это стало еще одним толчком для того, чтобы не молчать, а обнародовать материалы по делу.

"Апелляция, поданная Белорусской федерацией тенниса на решение совета ITF, отклонена. Решение, принятое советом Международной федерации тенниса, подтверждено. Рассматриваем возможность подачи апелляции в суд в Швейцарии", - уточнил Рутенко.

Хроника ограничений

Международная теннисная федерация (IТF) со второй половины 2020 года не давала разрешения организовывать юниорские (до 18 лет) и профессиональные турниры на территории Беларуси. В организации считали, что обстановка в республике небезопасна для иностранных участников.

В 2022-м международная теннисная федерация отказала в проведении матчей "Беларусь - Мексика" и "Беларусь - Бельгия" на территории республики. 1 марта 2022 года совет директоров МТФ, ссылаясь на рекомендации МОК, приостановил членство БТФ и запретил республике участвовать во всех официальных соревнованиях. Кроме того, был принят запрет на проведение международных турниров в Беларуси, республику исключили из всех образовательных программ и программ поддержки спортсменов.

Беларусь подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) против МТФ в связи с грубыми нарушениями проведения процедуры приостановления членства.

В итоге 9 февраля 2024 года после многократных переносов сроков принятия решения CАS оставил в силе решение МТФ и отклонил апелляцию Белорусской теннисной федерации.