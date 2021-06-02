Белорусская велогонщица Татьяна Шаракова в программе "Женщины и спорт"

Белорусская велогонщица Татьяна Шаракова, которая недавно добавила в свою обширную коллекцию наград победу в скретче на этапе Кубка наций, станет героиней проекта "Женщины и спорт". В детстве она уговорила тренера взять ее в секцию велоспорта, а уже в 15 лет Татьяна составляла конкуренцию в национальной сборной и сразу же была замечена зарубежными велоклубами. Однако падение на треке и серьезная травма спины чуть было не поставили крест на ее карьере. Желание сесть на велосипед пересилило боль, как награда за мужество - звание чемпионки мира и II Европейских игр.