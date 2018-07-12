Белорусская железная дорога обновляет пассажирский парк

Для комфорта путешественников в этом году закупили 20 новых плацкартных вагонов. Все они оборудованы удобными ступеньками, кондиционерами, видеонаблюдением и системой очистки воздуха и воды. Кроме того, установлены USB-разъемы для зарядки гаджетов.