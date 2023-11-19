Белорусская железная дорога планирует открыть два новых маршрута: в Минеральные Воды и Нижний Новгород

Мы добавляем в график поезд Витебск - Минск - Витебск, он будет ходить по пятницам и воскресеньям. Помимо этого поезд будет курсировать по предпраздничным и праздничным дням. Также открываем два новых маршрута Минск - Минводы и Минск - Нижний Новгород.

Алексей Ляхнович, министр транспорта и коммуникаций Беларуси