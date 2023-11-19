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Белорусская железная дорога планирует открыть два новых маршрута: в Минеральные Воды и Нижний Новгород

Белорусская железная дорога не планирует поднимать стоимость своих билетов. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович в проекте "Вопрос номер один". Цена не будет меняться, чтобы железнодорожный транспорт мог конкурировать с автоперевозчиками.

Мы добавляем в график поезд Витебск - Минск - Витебск, он будет ходить по пятницам и воскресеньям. Помимо этого поезд будет курсировать по предпраздничным и праздничным дням. Также открываем два новых маршрута Минск - Минводы и Минск - Нижний Новгород.
Алексей Ляхнович, министр транспорта и коммуникаций Беларуси

Эти маршруты были сокращены во время ковидных ограничений. Время в пути до Нижнего Новгорода - двое суток, приблизительно столько же до Минеральных вод. Сейчас рассматривается возможность прямого авиасообщения Минск - Минводы. Российские курорты должны стать популярным направлением у белорусов. Рейс планируется открыть ориентировочно до лета 2024 года.

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