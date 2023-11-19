3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусская железная дорога планирует открыть два новых маршрута: в Минеральные Воды и Нижний Новгород
Белорусская железная дорога не планирует поднимать стоимость своих билетов. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович в проекте "Вопрос номер один". Цена не будет меняться, чтобы железнодорожный транспорт мог конкурировать с автоперевозчиками.
Мы добавляем в график поезд Витебск - Минск - Витебск, он будет ходить по пятницам и воскресеньям. Помимо этого поезд будет курсировать по предпраздничным и праздничным дням. Также открываем два новых маршрута Минск - Минводы и Минск - Нижний Новгород.
Эти маршруты были сокращены во время ковидных ограничений. Время в пути до Нижнего Новгорода - двое суток, приблизительно столько же до Минеральных вод. Сейчас рассматривается возможность прямого авиасообщения Минск - Минводы. Российские курорты должны стать популярным направлением у белорусов. Рейс планируется открыть ориентировочно до лета 2024 года.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все