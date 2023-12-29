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Белорусская железная дорога предлагает новогодние скидки на билеты

Белорусская железная дорога предлагает новогодние скидки до 42% на покупку билетов за 3 часа до отправления поезда.

Предложение действует только на купе и СВ на отдельные направления в Россию.

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