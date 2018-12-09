Белорусская железная дорога ввела новый график движения поездов

При его составлении большое внимание уделили сохранению существующих направлений в сообщении со странами СНГ и Балтии и расширению маршрутной сети в международном и республиканском сообщении. Дополнительно во время новогодних и рождественских праздников пустят 138 поездов. Они будут курсировать с 22 декабря по 12 января. Это 18 поездов международного сообщения: составы в Москву, Санкт-Петербург, Брянск, Сновск, Вильнюс и обратно. И 120 региональных по наиболее популярным маршрутам.