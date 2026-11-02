Белорусские борцы вошли в топ-10 медального зачета ЧМ в Астане

Сборная Беларуси по борьбе вошла в топ-10 медального зачета чемпионата мира в Астане. В активе наших ребят пять медалей. В заключительный день первенства бронзу в копилку положил вольник Магомедхабиб Кадимагомедов. 2 ноября ранним рейсом спортсмен вернулся в Беларусь.

Самый ожидаемый малый финал прошедшего вечера. Первый номер мирового рейтинга - представитель Азербайджана Джабраил Гаджиев и серебряный призер Олимпийских игр в Токио - белорус Магомедхабиб Кадимагомедов - сошлись в схватке за бронзу планетарного форума.

Простым противостояние точно не назвать. В упорном стиле наш атлет взял волевые три балла и выходит победителем. Пятая медаль белорусской сборной и первая для наших вольников.

Магомедхабиб Кадимагомедов, серебряный призер Олимпийских игр - 2020:

"Испытываю смешанные чувства и эмоции, потому что ехал только за золотом. Все ребята были готовы, но где-то что-то пошло не так. Пока ценность награды так сильно не ощущается. Это моя первая медаль с чемпионата мира. Надеюсь, в следующий раз будет золото".

"Мы приехали с бронзой, и я считаю, что Магомедхабиб в очередной раз доказал свой высокий уровень. По ходу соревнований мы вели в счете, но в какой-то момент сработали тактически неправильно, а кто-то упустил преимущество в самой концовке схватки. На чемпионате мира абсолютно все решают мелочи. И именно в этих нюансах мы и уступили", - рассказал главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе Иван Янковский.

Напомним, ранее на третью ступень мирового пьедестала почета поднимались Ирина Курочкина, Шуай Мамедов и Павел Глинчук. Золото планетарного форума завоевал наш Кирилл Маскевич. Белорусы вошли в топ-10 среди более ста стран. И это после продолжительного отсутствия на международной арене.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

"Девочки не подкачали, учитывая, что мы поехали совсем скромным составом - всего лишь 4 человека. Ирина Курочкина в очередной раз подтвердила свой высокий класс мастера. Это не может не радовать и вселяет оптимизм перед лицензионным чемпионатом мира, где нашей главной задачей станет завоевание олимпийских путевок. Ну и, конечно же, вольная борьба. Магомедхабиб Кадимагомедов. Мы все знаем, что этот парень нацелен исключительно на золотые медали. В этот раз ему немножко не хватило. Была допущена ошибка судейским корпусом: арбитр ни разу не вынес сопернику предупреждение, хотя наш борец оставался активным на протяжении всей схватки".

Чемпионат мира в Астане стал генеральной проверкой сил в преддверии олимпийской квалификации, которая стартует для борцов уже в феврале 2027 года.