Белорусские десантники отработали маневрирование на плаву

Белорусские десантники преодолевают водную преграду на бронетранспортерах. Форсирование водоема - комплексная задача. Первым делом разведка дна и построение маршрута движения. Военнослужащие сверяют курс и со скоростью около 7 км/ч двигаются по кратчайшему пути.

Перед погружением технику тщательно герметизируют. Каждый люк, каждое отверстие проверяют, чтобы исключить протечки. За маневренность на воде отвечают водометные движители. Но решающую роль все же играет водитель.

"Техника себя ведет отлично. Главное - просто ловить руль: если поворачиваешь руль немного влево, немного вправо, машину начинает уводить, главное - ее удержать", - рассказал военнослужащий десантно-штурмовой бригады ССО ВС Беларуси.

Тренировка прошла на полигоне "Брестский". Все экипажи с задачей справились и в очередной раз подтвердили, что десантники готовы действовать в любых условиях: и в небе, и на воде.