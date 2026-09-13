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Белорусские гребцы выиграли 38 медалей на Кубке стран ШОС

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На гребном канале в Заславле завершился международный турнир по гребле на байдарках и каноэ "Открытый Кубок стран ШОС". Состязания собрали более 170 спортсменов в возрасте до 23 лет из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Вьетнама.

Для белорусской сборной эти масштабные старты стали ярким финальным аккордом и заключительными соревнованиями в уходящем сезоне.

Соревновательный год для флотилии Синеокой получился неоднозначным, ведь сборная Беларуси приучила своих поклонников к тому, что ребята и девчата будут бороться за высшие ступеньки пьедестала почета абсолютно на всех стартах.

В уходящем сезоне главными стартами стали два турнира: чемпионат Европы в португальском Монтемор-у-Велью и планетарная регата в польской Познани. С каждого форума белорусы привезли по 5 медалей. И пусть не во всех дисциплинах спортсменам удалось проявить себя на полную, это говорит лишь об одном: сразу после отпуска тренерский штаб начнет вносить коррективы, чтобы в уже следующем году вся команда выступила на максимуме возможностей.

Предстоящий сезон будет предельно важен - именно тогда распределят финальные рейтинговые баллы для получения лицензий на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе 2028 года. Впрочем, уже в нынешнем году отлично заявили о себе молодежь и юниоры. Например, наши каноистки Ангелина Бардановская, Инна Неделькина и Мария Попичич - вся эта яркая тройка блестяще выступила на планетарной регате в Познани.

Мария Попичич, бронзовый призер чемпионата мира по гребле на каноэ

Мария Попичич, бронзовый призер чемпионата мира по гребле на каноэ:

"Позади 10 международных стартов: это два Кубка мира, молодежный и взрослый чемпионаты Европы, Кубок Доброй Воли, Кубок стран ШОС и чемпионат. Это был очень тяжелый год, самый насыщенный в моей карьере. Первый год, когда я вышла на мировую взрослую арену. Это невероятный опыт, невероятные эмоции и это просто заряжает еще больше работать".

А финальным аккордом в нынешнем сезоне стал Открытый Кубок стран ШОС. Почти 170 атлетов на протяжении нескольких дней состязались на водной глади в Заславле.

"Погода на этих соревнованиях нас радует. Это классно и здорово гоняться, когда тебе не мешает сильный встречный ветер или не заливается от попутного сильного ветра вода в лодку. Солнце светит. На трибунах родные, близкие, они приехали поддержать. Также поднимается наш флаг и звучит гимн. Это очень радует", - поделилась эмоциями двукратная чемпионка мира по гребле на каноэ Инна Неделькина.

Инна Неделькина, двукратная чемпионка мира по гребле на каноэ

Конечно же, наша молодежь замечательно проявила себя. Сборная Беларуси завоевала первое место в общем зачете.

Денис Ермоленко, серебряный призер чемпионата мира по гребле на байдарках среди молодежи

Денис Ермоленко, серебряный призер чемпионата мира по гребле на байдарках среди молодежи:

"Очень приятно. Приятные соревнования. Приятно видеть таких соперников. Спасибо им, что приехали. Спасибо, что составили конкуренцию".

Таким образом, прямо сейчас ребята и девчата уходят в отпуск, но уже в ноябре все возвращаются в тренажерные залы и, конечно же, начнут водную подготовку к следующему соревновательному сезону.

Разделы:

ОбществоМинская область

Теги:

гребляЗаславль
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