Белорусские гребцы выиграли 38 медалей на Кубке стран ШОС

Краткий пересказ от ИИ

На гребном канале в Заславле завершился международный турнир по гребле на байдарках и каноэ "Открытый Кубок стран ШОС". Состязания собрали более 170 спортсменов в возрасте до 23 лет из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Вьетнама.

Для белорусской сборной эти масштабные старты стали ярким финальным аккордом и заключительными соревнованиями в уходящем сезоне.

Соревновательный год для флотилии Синеокой получился неоднозначным, ведь сборная Беларуси приучила своих поклонников к тому, что ребята и девчата будут бороться за высшие ступеньки пьедестала почета абсолютно на всех стартах.

В уходящем сезоне главными стартами стали два турнира: чемпионат Европы в португальском Монтемор-у-Велью и планетарная регата в польской Познани. С каждого форума белорусы привезли по 5 медалей. И пусть не во всех дисциплинах спортсменам удалось проявить себя на полную, это говорит лишь об одном: сразу после отпуска тренерский штаб начнет вносить коррективы, чтобы в уже следующем году вся команда выступила на максимуме возможностей.

Предстоящий сезон будет предельно важен - именно тогда распределят финальные рейтинговые баллы для получения лицензий на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе 2028 года. Впрочем, уже в нынешнем году отлично заявили о себе молодежь и юниоры. Например, наши каноистки Ангелина Бардановская, Инна Неделькина и Мария Попичич - вся эта яркая тройка блестяще выступила на планетарной регате в Познани.

Мария Попичич, бронзовый призер чемпионата мира по гребле на каноэ:

"Позади 10 международных стартов: это два Кубка мира, молодежный и взрослый чемпионаты Европы, Кубок Доброй Воли, Кубок стран ШОС и чемпионат. Это был очень тяжелый год, самый насыщенный в моей карьере. Первый год, когда я вышла на мировую взрослую арену. Это невероятный опыт, невероятные эмоции и это просто заряжает еще больше работать".

А финальным аккордом в нынешнем сезоне стал Открытый Кубок стран ШОС. Почти 170 атлетов на протяжении нескольких дней состязались на водной глади в Заславле.

"Погода на этих соревнованиях нас радует. Это классно и здорово гоняться, когда тебе не мешает сильный встречный ветер или не заливается от попутного сильного ветра вода в лодку. Солнце светит. На трибунах родные, близкие, они приехали поддержать. Также поднимается наш флаг и звучит гимн. Это очень радует", - поделилась эмоциями двукратная чемпионка мира по гребле на каноэ Инна Неделькина.

Конечно же, наша молодежь замечательно проявила себя. Сборная Беларуси завоевала первое место в общем зачете.

Денис Ермоленко, серебряный призер чемпионата мира по гребле на байдарках среди молодежи:

"Очень приятно. Приятные соревнования. Приятно видеть таких соперников. Спасибо им, что приехали. Спасибо, что составили конкуренцию".

Таким образом, прямо сейчас ребята и девчата уходят в отпуск, но уже в ноябре все возвращаются в тренажерные залы и, конечно же, начнут водную подготовку к следующему соревновательному сезону.