Белорусские историки презентовали новые книги о Великой Отечественной войне

Сохранение исторической памяти - важнейшая задача современного общества. Белорусские историки Национальной академии наук представили научные новинки. В 2026 году появились сразу три издания о Великой Отечественной войне, каждое по-своему уникально.

В книгах - истории женщин-участниц партизанского движения, их повседневная жизнь в те годы. Показаны новые архивные данные и анализ того, как сегодня оценивают события Второй мировой за рубежом, а также воспоминания современных белорусов о предках, с новыми документами из домашних архивов, которые еще нигде не публиковались.

Александра Кузнецова-Тимонова, ведущий научный сотрудник Центра военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:

"Сейчас было принято решение эту серию возродить и публиковать там основные результаты работы не только ученых Института истории, но и других специалистов Беларуси. Также у нас опубликованы работы ученых из Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. В следующем издании будут публикации специалистов из Словении. Ведется работа широкого уровня".

Память о подвиге - это ценный вклад в патриотическое воспитание и сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне. Книги служат напоминанием о мужестве людей и трагедии, которую пережил белорусский народ.