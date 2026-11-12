Белорусские кинематографисты поборются за премию "Бриллиантовая бабочка" в Москве

12 ноября в Москве состоится церемония вручения II открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Награды вручат в 12 номинациях.

На евразийский "Оскар" претендуют и белорусские кинематографисты. Среди номинантов - "Классная" режиссера Кирилла Халецкого, картина "Одно на двоих" Ивана Павлова и кинолента "Переломный момент" Дмитрия Сороки.

Всего в числе номинантов - 19 стран. Напомним, что первая кинопремия состоялась в 2025 году.

Главная цель премии - показать разнообразие мирового кинематографа и культурные особенности участников. К слову, лауреаты увезут домой бабочек, украшенных настоящими бриллиантами.