Белорусские компании представляют свои разработки на выставке "Медицина и здоровье - 2026"

Передовые решения в сфере здравоохранения, красоты и восстановительной медицины представлены на выставке "Медицина и здоровье - 2026" в Минске.



В 2026 году форум собрал около 70 участников из Беларуси, России, Китая и Венгрии.

Белорусские компании представляют свои разработки: инвалидные коляски и медицинскую мебель, оборудование для физиотерапии и ортопедии, а также аппараты ИВЛ. Все новинки уже используются в отечественной медицине.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста: "Приятно отметить, что наполнение этой выставки из года в год меняется в сторону новых технологий и искусственного интеллекта. Экспозиция всегда идет в ногу со временем, и отрадно видеть, что представленные здесь реабилитационные услуги и комплексы действительно воспринимаются как технологии космического уровня".

Выставка - это также обширная образовательная программа: семинары, конференции, мастер-классы и презентации.