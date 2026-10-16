Белорусские компании представят новинки на выставке импорта в Китае

Беларусь готовится представить национальную экспозицию на международной выставке импорта в Шанхае.

Мероприятие стартует 5 ноября и традиционно соберет компании со всей планеты. Белорусские производители презентуют новинки пищевой отрасли, научно-технические разработки, промышленные образцы и комплексные решения.

По последней информации, среди участников - компании отечественного Минпрома. Посетителям выставки покажут макет белорусского предприятия по производству легковых авто: можно будет виртуально прогуляться по цехам и даже собрать собственный электромобиль.