Белорусские маляванки представлены в Москве

Яркие цветы, райские сады, мифические существа и парящие над Витебском Шагал с Беллой... Маляванка - жемчужина наивного искусства Беларуси,

Произведения из коллекции Витебского областного центра народного творчества впервые представлены в Музее-заповеднике "Царицыно".

Сегодня эта уникальная техника - часть исторического наследия Беларуси.

Белорусские маляванки переносят в мир ярких красок, сказок и фантазий. Человек словно попадает в детство, где можно бегать босиком по сочной траве, купаться в речке с русалками и летать в небе с райскими птицами.

Маляванки относят к наивному (или примитивному) искусству, потому что их авторы - художники-самоучки, у которых не было академического образования. Этот уникальный жанр расцвел в Беларуси в начале XX века. В те времена деревни активно застраивались, и люди хотели украсить свои дома чем-то ярким и доступным. И маляванки стали альтернативой дорогим коврам.

Издалека маляванки напоминали ковры. На самом деле это ткань, которую закрашивали в темный цвет для создания "драматического" фона и уже сверху наносили яркий рисунок. Использовали грубую кисть из щетины и масляные краски. Как правило, маляванки дарили на свадьбы, новоселье или как обереги.

Маляванки делали быстро - буквально за несколько дней и стоили они недорого. Но с развитием технического прогресса этот жанр наивного искусства постепенно стал уходить. По сути вешать ковры над диваном стало не модно. Но сегодня белорусские маляванки переживают новое рождение - молодых белорусских художников вдохновляют не замки с райскими птицами, а полет влюбленных Шагала с Беллой над Витебском и Парижем.

Современные мастера переосмысливают традиции и создают уже свое новое искусство, отметила научный сотрудник музея-заповедника "Царицыно" Юлия Иванова.

Сегодня маляванка - это не просто декор, это душа белорусского народа. Ведь они, по сути, через символы, мифы и яркие образы сохраняют связь с корнями, то есть нашу национальную идентичность. Это наш фольклор, рассказанный красками. Наше наследие, которое нужно сохранить.