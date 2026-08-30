Белорусские поля славятся оригинальными скульптурами из сена

Белорусские поля славятся не только богатым урожаем, но и оригинальными скульптурами из сена. Ежегодно в преддверии "Дожинок" вдоль дорог можно увидеть удивительные композиции из соломы, которые привлекают внимание и местных жителей, и гостей Беларуси. Многие не могут проехать мимо, останавливаются, чтобы сфотографироваться.

Инициативу граждан поддержал Минский облисполком. Уже пятый год подряд он проводит смотр-конкурс на лучшую инсталляцию. Участникам предлагают создавать композиции из соломы, допускается использование других природных материалов и декоративных элементов. Высота конструкции должна быть не менее 2,5 м, в основе - рулоны или тюки соломы.

Ольга Топдемир, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома:

"Масштабы и заинтересованность людей наших растут с каждым годом. Если в 2022 году мы начинали с 34 заявок, то в прошлом году было рекордное количество заявок - 86. И поверьте, определять победителя настолько тяжело, хотя и критерии обозначены решением облисполкома, также по решению облисполкома определен денежный фонд. Победителям и победителю предусмотрено награждение в виде диплома 1, 2, 3 степени и денежные призы в размере 70, 60 и 50 базовых величин".

Аграрии проявляют себя не только в ударной работе, но и в творчестве. Из года в год они придумывают что-то новое, чтобы удивить и порадовать людей вокруг.

Это настоящий символ того, как труд и творчество идут рука об руку, а любовь к земле выражается не только в высоких урожаях, но и в желании делиться красотой с окружающими.