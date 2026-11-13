Белорусские полярники отправились в Антарктиду

Команда 19-й Белорусской антарктической экспедиции отправилась на ледовый континент. 12 ноября участники вылетели из Минска в Кейптаун, откуда продолжат путь в Антарктиду для работы на Белорусской антарктической станции "Гора Вечерняя".

Во время экспедиции белорусские полярники продолжат комплексные научные исследования. В числе приоритетных задач - изучение физики атмосферы, снежного и ледового покрова, мониторинг озонового слоя, проведение биологических наблюдений, а также оценка состояния окружающей среды и природных ресурсов Антарктики.

Кроме научной работы, экспедиция займется развитием полярной инфраструктуры. На станции смонтируют и оснастят новые объекты, а также улучшат техническое обеспечение.