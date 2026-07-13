Белорусские селекционеры вывели высокобелковый сорт белого люпина
Белорусские селекционеры вывели высокобелковый сорт белого люпина. Новая культура позволит аграриям получить качественные корма для животных, что существенно снизит зависимость от дорогого зарубежного сырья.
"Суперфуд" для животных - так сами ученые называют мощную природную "протеиновую фабрику". Новый сорт белого люпина, получивший название "грек", урожайный и устойчивый к болезням. В перспективе может улучшить свойства кормов для животных, а значит положительно сказаться на качестве молока, мяса и яиц.
"Люпин белый отличается высоким содержанием жира и белка: жира - больше 10 %, белка - 36-38 %. Это хорошая альтернатива сое, она может уступать по незаменимым аминокислотам, но по урожайности она лучше в два и более раза, чем соя. К тому же соя может один год не вызреть, второй год вызреет, а люпин белый более стабильная культура. Этот сорт люпина может давать урожайность более 50 ц", - рассказал научный сотрудник отдела зернобобовых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию Александр Козловский.
Белый люпин не просто обладает впечатляющими характеристиками, он идеально адаптирован к климатическим условиям Синеокой. Для Беларуси культура сравнительно новая.
Михаил Крицкий, завотделом зернобобовых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
"В Беларуси примерно с 1950-1960-х годов начал распространяться люпин желтый. В лучшие годы в Беларуси его было порядка 500 га. Потом в связи с тем, что люпин часто пересевали, он начал болеть и поражаться. На смену ему пришла эра уже люпина узколистного, а сейчас началась эра люпина белого. В начале 1990-х годов люпин белый считался позднеспелым видом, требовал большого количества положительных температур и не все годы вызревал, но селекция не стояла на месте, были созданы формы, которые уже в условиях Беларуси позволяют этому сорту созревать".
"Грек" уже прошел районирование и официально разрешен к использованию на всей территории Беларуси.