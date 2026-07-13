Белорусские селекционеры вывели высокобелковый сорт белого люпина. Новая культура позволит аграриям получить качественные корма для животных, что существенно снизит зависимость от дорогого зарубежного сырья.

"Суперфуд" для животных - так сами ученые называют мощную природную "протеиновую фабрику". Новый сорт белого люпина, получивший название "грек", урожайный и устойчивый к болезням. В перспективе может улучшить свойства кормов для животных, а значит положительно сказаться на качестве молока, мяса и яиц.

"Люпин белый отличается высоким содержанием жира и белка: жира - больше 10 %, белка - 36-38 %. Это хорошая альтернатива сое, она может уступать по незаменимым аминокислотам, но по урожайности она лучше в два и более раза, чем соя. К тому же соя может один год не вызреть, второй год вызреет, а люпин белый более стабильная культура. Этот сорт люпина может давать урожайность более 50 ц", - рассказал научный сотрудник отдела зернобобовых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию Александр Козловский.

Белый люпин не просто обладает впечатляющими характеристиками, он идеально адаптирован к климатическим условиям Синеокой. Для Беларуси культура сравнительно новая.

Михаил Крицкий, завотделом зернобобовых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"В Беларуси примерно с 1950-1960-х годов начал распространяться люпин желтый. В лучшие годы в Беларуси его было порядка 500 га. Потом в связи с тем, что люпин часто пересевали, он начал болеть и поражаться. На смену ему пришла эра уже люпина узколистного, а сейчас началась эра люпина белого. В начале 1990-х годов люпин белый считался позднеспелым видом, требовал большого количества положительных температур и не все годы вызревал, но селекция не стояла на месте, были созданы формы, которые уже в условиях Беларуси позволяют этому сорту созревать".

"Грек" уже прошел районирование и официально разрешен к использованию на всей территории Беларуси.