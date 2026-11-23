Россыпь наград с чемпионата мира привезли белорусские шашисты - состязания принимала Турция. Главная команда страны в этом виде спорта завоевала 6 медалей, 5 из них золотые. А молодежь и юниоры привезли 17 медалей, 7 высшей пробы.

Но едва ли успех случаен - традиции в этом виде спорта у нас сильные: именно шашисты в 1992 году завоевали первый значимый трофей для страны - Кубок победителей Всемирной шашечной Олимпиады.

Владимир Чайковский, двукратный серебряный призер ЧМ-2026 по шашкам-100 (U-17):

"Конкуренция была серьезная, было много игроков из разных стран. Говорим спасибо тренерам: Сергею Владимировичу Садовскому, Александру Маркину и Георгию Выдерко. Мои родители обрадовались".

Следующим стартом для белорусов станет финал Кубка мира, он пройдет в начале декабря в Санкт-Петербурге.