Белорусские школьники начнут изучать ИИ с нового учебного года

С 1 сентября 2026/2027 учебного года в белорусских школах начнет действовать обновленная учебная программа по предмету "Информатика" для учащихся 6-9-х классов, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Главное нововведение - интеграция технологий искусственного интеллекта в учебный процесс, что это ставит Беларусь в один ряд с ведущими странами по внедрению ИИ в школьное образование.

Программа рассчитана на 139 академических часов - по одному часу в неделю в каждом классе. Она охватывает шесть содержательных линий:

информация и информационные процессы;

аппаратное и программное обеспечение компьютеров;

основы алгоритмизации и программирования;

компьютерные информационные технологии;

коммуникационные технологии;

компьютерное информационное моделирование.

Особое внимание уделят формированию функциональной грамотности школьников. Их будут учить применять цифровые навыки в повседневной жизни, а не только запоминать теорию. Программа направлена на развитие информационной, математической, технологической, читательской и здоровьесберегающей грамотности через решение практических задач, связанных с математикой, физикой, биологией и географией. Это поможет формировать межпредметные компетенции.

Например, в учебной программе для 8-го класса появится отдельная тема "Искусственный интеллект". Школьники узнают, как составлять запросы к ИИ, проверять достоверность полученных данных и использовать нейросети для обработки текстовой, аудио- и видеоинформации.

9-классников будут учить применять искусственный интеллект в моделировании. Это должно сформировать навыки осознанного взаимодействия с цифровыми инструментами, критического анализа результатов и соблюдения правил безопасности.

Обязательными станут разделы по кибербезопасности, защите персональных данных, распознаванию мошеннических схем и дипфейков, а также соблюдению норм сетевого этикета.

Отдельный акцент сделают на ответственном использовании ИИ: детей научат не только создавать контент, но и проверять его достоверность, уважать авторские права и предотвращать манипуляции.

Кроме того, программа предусматривает знакомство с основными национальными образовательными ресурсами, что будет способствовать формированию уважения к достижениям белорусских специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий.

"Изучение информатики помогает учащимся развивать навыки, необходимые в разных профессиях, такие как анализ информации, работа с ИИ, использование облачных сервисов, создание мультимедийных продуктов, а также алгоритмическое и логическое мышление и функциональная грамотность", - подытожили в пресс-службе Министерства образования.