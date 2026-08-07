Белорусские спасатели устраняют последствия грозового фронта

В Беларуси спасатели ликвидируют последствия непогоды. От прохождения грозового фронта с порывами ветра до 29 м/с пострадали 57 населенных пунктов по всей стране.

В Витебской области повреждены кровли 12 жилых домов, 6 сельскохозяйственных и 9 хозпостроек, в Гродненской - кровли 44 жилых домов, в Минской - 7, а также 5 хозяйственных построек. Упало 280 деревьев, ими повреждено 14 легковых авто и туристический домик в кемпинге у деревни Кобузи в Вилейском районе.

Пострадал ребенок 2018 года рождения, он был госпитализирован и уже выписан из больницы. Также из-за падения деревьев на ж/д пути произошла задержка в движении 2 поездов в Молодечненском районе. Без света оставались 438 населенных пунктов, из них 295 в Минской области.

"Периодически нарушалось электроснабжение 852 населённых пунктов. На данный момент остаются не подключены 323 населённых пункта, последствия которых устраняются 205 аварийными бригадами. Во всех пострадавших регионах проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которых приняты управленческие решения по реагированию на неблагоприятные погодные явления. Для ликвидации последствий задействовано более 170 единиц техники и 600 человек личного состава МЧС, Минэнерго, дорожных служб, лесного хозяйства. Также по решению министра по чрезвычайной ситуации в Вилейский район были направлены курсанты МЧС и республиканский отряд специального значения для оказания помощи по ликвидации последствий непогоды", - отметил начальник главного управления МЧС Беларуси Игорь Ходанович.