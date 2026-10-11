Краткий пересказ от ИИ

Тайны земных недр и секреты подземных лабиринтов. Белорусские спелеологи бросают вызов самым опасным пещерам планеты. Но возникает вопрос: откуда в стране, где нет ни скал, ни пещер, есть такие специалисты? Тем не менее, в Беларуси уже 55 лет работает спелеологический клуб! За всю историю через него прошли более 500 человек, совершено около 250 экспедиций в Сочи, Крым и Абхазию.

Перед тем как отправиться покорять каменные джунгли, требуется серьезная подготовка, как физическая, так и моральная. Оттачивают навыки на небольшой тренировочной базе в Минске.

Путешествия в прямом смысле к центру Земли. Веревкина - самая глубокая пещера в мире. Ее глубина более 2200 метров. Это глубже Черного моря. Находится эта подземная красота в горном массиве Арабика на территории Абхазии. Это место еще называют Меккой спелеологов. Еще в Советском Союзе плато разделили на районы. Белорусы получили свой сектор под названием "Минский трог".

Елена Мойсеенок, председатель спелеологического клуба "Геликтит-ТМ":

"Глубины абсолютно разные: от 10 метров до 800 метров. Сейчас у нас есть система пещер, два года назад соединили две пещеры на глубине 100 метров. Общая глубина составила больше 800 метров".

Глубина минской пещеры ТМ-101 или "Пожарной" каждый год увеличивается. По оценкам специалистов, ее дно находится на отметке около 2000 метров, а значит, наша пещера вполне способна потягаться с абсолютным мировым лидером - пещерой Веревкина. Для погружения в подземные лабиринты требуется не один месяц тренировок. В Беларуси есть единственный клуб, где учат выживать и побеждать в каменных лабиринтах.

"Первое время было страшно, сейчас уже появился какой-то азарт, интерес, и мне нравится, по крайней мере, сейчас на тренировке", - сказал член спелеологического клуба "Геликтит-ТМ" Евгений Захаро.

Элизабэт Бабицкая рассказала, что чувствует себя спокойно, когда понимает, как ставить ногу, когда залазит.

В снаряжении - карабины, крепления, веревки. Вместо спортивного инвентаря - башни и деревья. Участники клуба - люди различных профессий: программист, инженер, врач, учитель. Всего - 50 активистов. Обучение здесь серьезное - лекции, практические занятия и даже экзамены.

Антоний Татьяненко, член спелеологического клуба "Геликтит-ТМ":

"Основное, что человек должен уметь и чему мы учим, это передвижение по веревке, основы туристической направленности, как жить в лесу, в горах, как ставить палатки, разжигать огонь, готовить продуктовую раскладку, подбирать снаряжение".

Каждый год - в сентябре - набирают новую группу будущих спелеологов. Обучать этому виду спорта начинают уже с первых занятий.

Евгений Захаро, член спелеологического клуба "Геликтит-ТМ":

"Самое сложное, это, наверное, было первое занятие, когда тебе нужно лезть, ты еще не до конца понимаешь алгоритм, как это все работает. Первое время очень часто висел на одной ноге и не понимал, честно, что делать. А уже после первой-второй тренировки понимаешь, как себя вести".

Элизабэт Бабицкая, член спелеологического клуба "Геликтит-ТМ":

"На первой же тренировке мы начали лазить по тросам. Для меня было неожиданно. Мне понравилось, поэтому я уже на четвертой тренировке".

Обучение для новичков длится ровно год. Первое серьезное испытание в условиях реального погружения проходит в Беларуси. Клуб ездит на Гродненские форты. Это оборонительные сооружения конца XIX - начала XX века. Они пережили много исторических сражений. В годы Первой мировой войны были взорваны.

Елена Мойсеенок, председатель спелеологического клуба "Геликтит-ТМ":

"Они не глубокие, но они дают понимание, что такое пещера. Это все-таки закрытое пространство, по нему нужно ползти достаточно долго. И очень многие на этапе фортов отказываются. Потому что понимают, что они не готовы оказаться в закрытом пространстве на долгое время. Или, наоборот, говорят, нам нравится, мы хотим еще глубже, еще дольше, и, пожалуйста, дайте нам больше нагрузки".

В клубе немало и тех, для кого спелеология давно переросла рамки простого хобби. К примеру, Андрей Макеев исследует подземные глубины почти два десятилетия. Он предан пещерам за возможность каждый раз открывать неизведанное.

Андрей Макеев, член спелеологического клуба "Геликтит-ТМ":

"В этом году мы ездили в экспедицию в место, куда мы постоянно ездим, но пошли в другую пещеру, в которой не были уже, наверное, лет 20. Решили посмотреть на нее новым взглядом. И, действительно, она открылась для нас совершенно с другой стороны. Мы поняли, что это не одна пещера, а это глобальная система пещер. И она настолько недоисследованная, что туда можно ездить еще лет 20 и исследовать все эти приходящие и отходящие ветки и пещеры".

Каждый август белорусская команда спелеологов отправляется в минский сектор массива Арабика для проведения масштабной подземной экспедиции. На глубине в несколько сотен метров исследователи разбивают базовый лагерь с палатками и кухней, почти как на поверхности. На себе исследователи тащат десятки килограммов "железа": страховочные обвязки, специальные зажимы - карабины и другие подъемно-спусковые устройства.

Елена Мойсеенок, председатель спелеологического клуба "Геликтит-ТМ":

"Основная экспедиция у нас идет в августе. Большая. Ездит около 20 человек. Совместная экспедиция белорусского и питерского клуба "Дзержинец". Мы разрабатывали разные пещеры. Сейчас Минск ездит отдельно. Пещера разрабатывается около двух недель, но с условием заброски, спуска и с дорогой выходит больше трех недель автономной жизни в горах. Наша задача углублять пещеру. Там ходы есть, их расширяем, проходим дальше, находим новые ветки в пещере, делаем восхождение".

То, что в начале 70-х начиналось как авантюра минских студентов, сегодня стало делом жизни для поколений исследователей. В Беларуси нет природных пещер, но есть люди, искренне влюбленные в подземный мир с его первозданной тишиной, космической красотой и тайнами, не тронутыми миллионами лет.