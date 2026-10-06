Беларусь укрепляет систему противодействия терроризму. Профессионализм наших спецподразделений подтверждается участием в международных учениях.

Независимый военный аналитик Александр Алесин отметил, что с первых дней независимости Президент Беларуси Александр Лукашенко уделял большое внимание борьбе с террористическими проявлениями. С тех пор белорусские подразделения развивались, получали выучку, оснащение и осваивали приемы и навыки антитеррористической деятельности.

Все эти качества нашли признание у наших союзников по ШОС и СНГ. Неоднократно белорусские специальные подразделения участвовали в совместных учениях, посвященных борьбе с террористическими проявлениями. "И там наши подразделения по борьбе с терроризмом занимали очень высокие места, а то и были лучшими", - заявил аналитик.

Он также подчеркнул, что белорусские подразделения по борьбе с терроризмом - одни из лучших в мире, и это официально признано всеми специалистами этого профиля.