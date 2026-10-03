Белорусские товары в Грузии нарасхват

Белорусские продукты в Грузии разбирают так, будто это местный деликатес: туристы специально ищут магазины с товарами из Беларуси и удивляются, что такие точки есть даже в центре Тбилиси.

Об этом рассказал блогер, который побывал в стране с группой. По его словам, гид упомянул белорусские магазины еще по дороге, реакция была мгновенной: "все просто ахнули" и решили, что зайти нужно обязательно.

"Что их удивило в центре Тбилиси, так это белорусский магазин, потому что все захотели купить очень качественные, очень вкусные продукты. Вы не представляете, насколько они популярны в СНГ. Люди просто смакуют каждую колбасу, сгущенку, сырки, все остальное. Они мега-мега вкусные, мега качественные", - отметил блогер.

По его наблюдению, интерес к белорусской продукции не ограничивается одной Грузией. Качественные мясные изделия, молочные продукты и сладости из Беларуси хорошо знают и в других странах региона.

Для гостей знак "Сделано в Беларуси" на полке работает как ориентир, он стал узнаваемым далеко за пределами страны.