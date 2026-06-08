Белорусские ученые создали 2 препарата для борьбы с раком легких

Белорусские ученые разработали сразу 2 препарата для борьбы с раком легких, аналогов которым сегодня нет в мире. Один из них создан на основе циклопептида. Препарат уже показал высокую эффективность в ходе доклинических испытаний.

Татьяна Невар, замдиректора Института физико-органической химии НАН Беларуси:

"Лекарства на основе пептидов обладают плохими действиями, побочными эффектами, чем многие препараты цитостатического действия, которые сегодня используются для этих целей. Также активно развивается сейчас направление так называемых препаратов генной терапии".

Татьяна Невар, замдиректора Института физико-органической химии НАН Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cf86769-b638-4287-a157-011b088903d1/conversions/9e924d9c-528e-42e1-93d1-3c31c5cf8b90-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cf86769-b638-4287-a157-011b088903d1/conversions/9e924d9c-528e-42e1-93d1-3c31c5cf8b90-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cf86769-b638-4287-a157-011b088903d1/conversions/9e924d9c-528e-42e1-93d1-3c31c5cf8b90-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cf86769-b638-4287-a157-011b088903d1/conversions/9e924d9c-528e-42e1-93d1-3c31c5cf8b90-xl-___webp_1920.webp 1920w