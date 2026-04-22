Белорусские ученые создали бактерии, которые очищают нефтяные загрязнения за 1,5 месяца

Экологическая безопасность - одно из ключевых направлений в мире. Загрязнение вод и почвы нефтью стало глобальной проблемой. По статистике, в Мировой океан ежегодно попадает около 6 млн т нефтяных углеводородов.

Решение этой проблемы нашли белорусские ученые из Института микробиологии Национальной академии наук. Они создали бактерии, которые не просто едят нефть, а сначала превращают ее в "удобный завтрак". Эти микроорганизмы выделяют природное моющее средство, что снижает вязкость нефти. Таким образом она превращается в легкую для переработки эмульсию. В итоге бактерии-очистители справляются с загрязнением за 1,5 месяца.