Белорусские ученые создали навигатор по зимовальным ямам

Разработка, которую применили на практике. Белорусские ученые создали навигатор, который знает о рыбных ямах больше, чем заядлый рыбак. Это интерактивная карта зимовальных ям с точными координатами. Приложение подсказывает, где ловить запрещено, а где законно. И это особенно актуально сейчас, ведь с 1 октября и по 15 апреля в Беларуси действует запрет на лов всех видов рыб на зимовальных ямах. Это участок водоема, где рыба пережидает холода: обмен веществ замедляется, активность падает, она становится легкой добычей. К примеру, на реке Сож таких ям в данный момент 29. Благодаря приложению подводная акватория становится буквально прозрачной. Речь о 17 водоемах.

Мария Слесарева, младший научный сотрудник Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

"Пользователь переходит на саму интерактивную карту, выбирает интересующую его зимовальную яму и видит по ней описание. Это водоем, область, район, к которому относится зимовальная яма, координаты начала и конца ямы и более подробное описание. Нашим навигатором пользуются как обычные граждане, так и официальные учреждения. Ссылки на нашу платформу размещены на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и на сайте Государственной инспекции по охране животного и растительного мира. В период запрета ловли на рыбалку, а это с 1 октября по 15 апреля, мы фиксируем не меньше 5000 скачиваний.

Напомним, за нарушение запрета предусмотрен штраф от 10 до 30 базовых величин с конфискацией снастей, а за каждую незаконно пойманную рыбу - возмещение вреда в 3-кратном размере. В случае нанесения крупного ущерба природе предусмотрена уголовная ответственность.