Белорусские ученые вывели морозостойкие сорта фруктов и ягод

Зима - время суровых морозов, которые для большинства плодовых культур губительны. Но белорусские ученые долгие годы занимались селекцией тех сортов, которые способны выдержать до минус 30 градусов.

Аномальные морозы этой зимы стали настоящим тестом на прочность для селекционеров. Лучшие образцы показали не только устойчивое отношение к морозам, но и хорошую урожайность.

В центре внимания три культуры, которые прежде не были замечены зимостойкостью в Беларуси. Это ежевика, алыча и слива. Как отмечают исследователи, новые сорта способны переносить морозы до минус 30 градусов.

Так, например, алыча в новом качестве перестала быть мелкой ягодой весом в 10 граммов. Теперь это крупные полноценные плоды. Ягоды ежевики вырастают до 4 сантиметров и могут храниться в холодильнике более 10 дней, отлично переносят транспортировку и хорошо плодоносят после суровой зимы.

Людмила Фролова, завлабораторией генетических ресурсов отдела ягодных культур Института плодоводства НАН Беларуси:

"Морозостойкость или устойчивость к низким температурам в зимний период характерна для многих культур, в том числе для боярышника, для калины, смородины черной, также крыжовника и других ягодных культур. Работа с ягодными культурами была начата с 1936 года. Был выведен 91 сорт. 51 из них уже районирован в Республике Беларусь, 10 - в Российской Федерации. И они отличаются все, прежде всего, устойчивостью к низким температурам воздуха".

Заведующий отделом селекции плодовых культур Института плодоводства НАН Беларуси Сергей Ярмолич рассказал, что создание нового сорта яблони, груши или сливы полностью зависит от генотипов, подбираемых для гибридизации. Он отметил, что сегодня этот процесс занимает от 15 до 18 лет, хотя раньше на это уходило 40-50 лет. Сократить сроки, по словам ученого, удалось благодаря активному внедрению современных косвенных методов, значительно ускоряющих селекцию.

С основания Института плодоводства НАН Республики Беларусь специалистами было создано 255 сортов плодовых, ягодных и орехоплодных культур, а также винограда.

В частности, белорусскими учеными выведено 53 сорта яблони, многие из которых отличаются высокой зимостойкостью.