Белорусские военнослужащие отправляются на учения "Вершина братства - 2026"

В Казахстане стартуют международные тактико-специальные учения "Вершина братства". Участие в маневрах принимают Силы специальных операций Беларуси и десантно-штурмовые войска Казахстана.



5 августа, утром одно из подразделений белорусских Сил специальных операций совершило перелет спецбортом самолета Ил-76. Сообщается, что учения пройдут с 3 по 9 августа на учебном полигоне Коктал.



Военнослужащие двух стран отработают вопросы подготовки и совместного ведения разведки, поиска и уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. Добавим, что обе страны входят в военный альянс ОДКБ.