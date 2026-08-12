Белорусские военнослужащие прибыли в Китай на учения "Стремительный орел - 2026"

Личный состав подразделений Сил специальных операций Беларуси прибыл в Китай для участия в тактических учениях "Стремительный орел - 2026". Перелет занял около суток.

После прибытия белорусские военнослужащие совершили марш на полигон Воздушно-десантных войск Народно-освободительной армии Китая в провинции Хубэй. Там прошла церемония открытия учений. Военнослужащим продемонстрировали технику, которая будет задействована в маневрах, и выдали оружие.

Впереди у сводного подразделения - несколько этапов подготовки и совместная работа с китайскими военнослужащими. Учения продлятся до конца августа.