Белорусские военные помогают аграриям убирать урожай

Белорусские военные выдвинулись в поля, чтобы помочь аграриям убрать урожай. Для этого в соединениях и воинских частях сформированы сводные взводы.

Вместе с хлеборобами трудятся более 100 человек и задействовано около 30 единиц техники. Военнослужащие осуществляют перевозку урожая, доставку грузов и обслуживают сельхозтехнику.

Основные аргументы в пользу военных в полях - профессионализм, дисциплина, работа на совесть. Свою задачу солдаты и офицеры рассматривают исключительно как боевую.

Андрей Лебедев, первый зампредседателя - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сенненского райисполкома:

"У нас были определены два базовых хозяйства - "Машерово" и "Беленево". Питание для бойцов не уступает армейскому пайку. Сложности, конечно, есть. В первую очередь это удлиненный рабочий день, поскольку комбайны работают до восьми-девяти вечера. Бойцы, надо отдать должное, стойко переносят этот удлиненный рабочий день, пока жалоб от них не поступало".

Помощь армейских подразделений сельчане уже успели оценить. Военные заразили хлеборобов дисциплинированностью, аграрии солдат - любовью к каждому колоску. Слово "задача" в полях Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей теперь носит особый характер.