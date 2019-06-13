Белорусские абитуриенты сегодня пишут ЦТ по русскому языку

Самый популярный предмет в этом году будут сдавать 63 тысячи человек. Вторая строчка рейтинга у математики - 42 тысячи абитуриентов. Ее пишут в понедельник. Напомним, централизованное тестирование продлится до 10 июля. Для тех, кто по уважительной причине пропустит основной день, предусмотрены резервные. Это 6, 8 и 10 июля. Действительны также сертификаты, полученные в прошлом году.