Белорусские аграрии намолотили 5 млн тонн зерна

практически завершил Брестский регион. Он по-прежнему лидер по намолоту - там собрано 1 миллион 231 тысяча тонн зерна. На счету Минской области 1 миллион 210 тысяч тонн хлеба. Гродненские аграрии намолотили 880 тысяч тонн. 558 тысяч тонн намолочено на полях Могилевской области.