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Белорусские аграрии намолотили 5 млн тонн зерна

Жатва-2022 не сбавляет темпов.

Массовую уборочную

практически завершил Брестский регион. Он по-прежнему лидер по намолоту - там собрано 1 миллион 231 тысяча тонн зерна. На счету Минской области 1 миллион 210 тысяч тонн хлеба. Гродненские аграрии намолотили 880 тысяч тонн. 558 тысяч тонн намолочено на полях Могилевской области.

Средняя урожайность

по стране 37,7 центнера с гектара.

Фото:БелТА

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