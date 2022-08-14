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Белорусские аграрии намолотили 5 млн тонн зерна
Жатва-2022 не сбавляет темпов.
практически завершил Брестский регион. Он по-прежнему лидер по намолоту - там собрано 1 миллион 231 тысяча тонн зерна. На счету Минской области 1 миллион 210 тысяч тонн хлеба. Гродненские аграрии намолотили 880 тысяч тонн. 558 тысяч тонн намолочено на полях Могилевской области.
по стране 37,7 центнера с гектара.
Фото:БелТА
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