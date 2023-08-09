Белорусские аграрии сражаются за урожай: дожди дали надежду, что корма наберут питательность, главное - успеть все скосить

Героям жатвы - хвала и почет. Их стараниями идет битва за урожай и продовольственную безопасность страны. Нестабильная погода активизировала аграриев на использование каждого солнечного дня по-максимуму. Работа кипит и ночью.

На соблюдении технологий и выполнении всех работ качественно и в срок - акцентирует внимание аграриев наш Президент. Поручения даны и новому министру, представление которого состоялось сегодня в Минсельхозпроде. О новом руководстве и актуальных задачах Алеся Высоцкая.

Что не успело выпалить солнцем - погода пытается добить дождями и ураганами. Белорусским аграриям в этом году туго: приходится лавировать, отбивая урожай у непогоды. В деле - опытные хлеборобы. И Денис Толкачев среди таких! В поле сегодня важна работа каждого. Комбайнеры и водители на отвозе зерна - это работа в команде. Их мастерство на жатве помогает наверстывать упущенное. Две тысячи тонн - отметка, пройденная в момент нашей съемки.





"Мы его садили, выращивали. Столько трудов ичтобы были потери. Это, так сказать, некрасиво будет перед всей Беларусью", - делится своим мнением водитель ОАО "Мстиславский райагропромтехснаб" Денис Толкачев.



Темпы уборочной кампании: новые комбайны помогают ставить рекорды

В районе под зерновыми и зернобобовыми культурами свыше 28,5 тыс. гектаров. Обработано больше четверти. Стараются все. И новая техника оказалась кстати. В этом хозяйстве пополнили парк сразу двумя новенькими комбайнами. Один из них теперь у Сергея Коршунова. Говорит, повысил с ним свой трудовой статус. И даже первый личный рекорд установил - тысяча тонн.





"От темна до темна: в 5:00 подъем, в 24:00 отбой. Работаем, несмотря ни на что, говорю еще раз, ни на жару, ни на дождь. Задача поставлена - в кратчайшие сроки убрать зерно и приступить к севу озимых. Поэтому мы идем быстрыми темпами", - рассказывает директор ОАО "Мстиславский райагропромтехснаб" Александр Бриневец.



Считай, сутки в должности новый министр сельского хозяйства и продовольствия Серей Бартош. Сегодня состоялось его представление. Задачи поставлены на самом высоком уровне. Максимальная мобилизация сил и средств.



Погодные катаклизмы преодолимы, если делать все по уму и технологии. Ключевые задачи и требования по отрасли озвучены также на недавнем селекторе: топливо, техника, заготовка кормов и принципиальные подходы в отношении кадровой и трудовой дисциплины.

"Мы будем обеспечены всем необходимым. Мы заготовим чуть меньше миллиона тонн зерновых колосовых для госнужд. Мы заготовим нужное количество рапса. Мы это уже видим. Все здесь нормально складывается. Если организуемся, как следует, мы не будем иметь и проблем, связанных с фуражным зерном для животных. Но сейчас нужно мобилизоваться", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В Буда-Кошелевском районе 11 экипажей-тысячников

Дисциплина и ответственность, внимательное отношение к технике - главное на страде говорят на Гомельщине, в регионе, который как заметил Президент, досконально знает новый министр. В Буда-Кошелевском районе, например, 11 экипажей-тысячников, 10 из них в сельхозпредприятии "Белоруснефть-Особино". Виктор и Андрей Марцелевы - отец и сын. Каждый приближается рубежу в 2 тыс. намолота зерновых.







Будем стараться достичь прошлогодних результатов, чтобы побольше намолотить. Начинаю работу с 7:00 и заканчиваю в 19:00. Стараешься отработать достойно. Андрей Марцелев, комбайнер-тысячник РУП "Белоруснефть-Особино"





Жатва-2023: Урожайность с учетом погодных условий

На балансе хозяйства - птицефабрика. Несушкам нужен качественный комбикорм. Потребность в фуражном зерне растет. Под зерновые колосовые отведено 7,5 тыс. гектаров. Урожайность вдвое выше среднего показателя по области - 44 центнера с гектара. Озимый ячмень убрали полностью, осталась озимая пшеница. Это поле хоть не сильно, но зацепил ураган с градом, небольшая часть посевом полегла. Уборка - сложнее, но темпы и качество в приоритетах.



Без промедлений плодородный участок очистят, на нем будет озимый рапс. На соседнем поле полным ходом идут работы. И в воздухезапах не только вспаханной земли, но и свежескошенной зелени. Последние дожди дали надежду, что корма наберут нужную питательность. Сейчас - главное успеть все скосить.