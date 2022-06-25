3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусские аграрии смогут заработать на экспорте продукции, убежден Александр Субботин
Губернатор Витебской области Александр Субботин в проекте "Вопрос номер один" рассказал, на какие рынки планируют поставлять молочную продукцию, произведенную в регионе, а также, сыры, говядину и птицу.
Продукция на экспорт уже поставляется более чем в 60 стран, это и Россия, и Китай. Интересны также рынки Африки, Ближнего Востока и Средней Азии.
При этом из-за санкций и разрыва логистических цепочек продовольствие будет только дорожать, а спрос на него увеличиваться. Но наши аграрии смогут на этом заработать.
"Даже там, где разорвались логистические цепочки, все равно находятся объездные пути. Все усилия по нахождению альтернативных каналов поставки просто приводят к тому, что продовольствие чуть дороже становится, его становится чуть меньше у конечного потребителя. Я думаю, что мы на правильном пути в том, что делаем в том числе ставку на продовольствие", - считает губернатор.
Интервью с губернатором Витебской области Александром Субботиным в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
ВВС Израиля ликвидировали главу оперативного штаба "Исламского джихада" в Газе
В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, есть пострадавшие
Выборы президента в США грозили взорвать ситуацию в стране, но прошло подозрительно тихо
Доверие к ставленникам США тонет вместе с домами после большого европейского потопа
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов