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Белорусские аграрии смогут заработать на экспорте продукции, убежден Александр Субботин

Белорусские аграрии смогут заработать на экспорте продукции, убежден Александр Субботин

Губернатор Витебской области Александр Субботин в проекте "Вопрос номер один" рассказал, на какие рынки планируют поставлять молочную продукцию, произведенную в регионе, а также, сыры, говядину и птицу.

Продукция на экспорт уже поставляется более чем в 60 стран, это и Россия, и Китай. Интересны также рынки Африки, Ближнего Востока и Средней Азии.

При этом из-за санкций и разрыва логистических цепочек продовольствие будет только дорожать, а спрос на него увеличиваться. Но наши аграрии смогут на этом заработать.

"Даже там, где разорвались логистические цепочки, все равно находятся объездные пути. Все усилия по нахождению альтернативных каналов поставки просто приводят к тому, что продовольствие чуть дороже становится, его становится чуть меньше у конечного потребителя. Я думаю, что мы на правильном пути в том, что делаем в том числе ставку на продовольствие", - считает губернатор.

Интервью с губернатором Витебской области Александром Субботиным в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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