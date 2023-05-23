Белорусские альпинисты пропали на Эльбрусе

На Эльбрусе продолжаются поиски шести пропавших белорусских туристов. Связь с ними пропала 21 мая во время подъема по западному склону горы. Однако об этом стало известно только сегодня, к сожалению, в подразделениях МЧС России группа не была зарегистрирована.

Айтек Сикалиев, начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии:

По сообщениям МИД Беларуси, на данный момент сформирован список пропавших альпинистов. Отделение посольства Беларуси в Ростове-на-Дону находится в постоянном контакте с компетентными органами России. Для поиска туристов рассматривается вопрос о привлечении вертолета МИ-8, но поисковые работы осложняют погодные условия.

Денис Тимохин, руководитель отделения посольства Беларуси в г. Ростове-на-Дону: