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Белорусские альпинисты пропали на Эльбрусе
На Эльбрусе продолжаются поиски шести пропавших белорусских туристов. Связь с ними пропала 21 мая во время подъема по западному склону горы. Однако об этом стало известно только сегодня, к сожалению, в подразделениях МЧС России группа не была зарегистрирована.
Айтек Сикалиев, начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии:
По сообщениям МИД Беларуси, на данный момент сформирован список пропавших альпинистов. Отделение посольства Беларуси в Ростове-на-Дону находится в постоянном контакте с компетентными органами России. Для поиска туристов рассматривается вопрос о привлечении вертолета МИ-8, но поисковые работы осложняют погодные условия.
Денис Тимохин, руководитель отделения посольства Беларуси в г. Ростове-на-Дону:
В МИД напоминают, что если граждане решили произвести восхождение на Эльбрус или совершить другое самостоятельное путешествие в горы этого региона, то им необходимо зарегистрироваться в МЧС России, чтобы спасатели знали об их планах и в случае необходимости были готовы оказаться рядом.
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