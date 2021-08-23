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Смогут ли белорусские арбузы составить конкуренцию импортным?
В разгаре уборка бахчевых, которые с каждым годомстановятся все типичней для наших широт. Особенно богата на арбузы Брестская область. В этом году урожай полосатых ягод выдался особенно щедрым. Помогла погода и удачно подобранная почва. Отличаются ли по вкусу белорусские арбузы от южных, и смогутли составить импорту конкуренцию?
О сладком урожае - в репортаже Марии Тройнич. Сочный, сладкий и яркий: на арбузных полях предприятия "Радостовский" пора снимать урожай. Бахчевые здесь выращивают третий год. По словам агрономов, в этом сезоне ягода, что надо. Хватило и влаги, и солнца.
По вкусу белорусский арбуз не уступает краснодарским. А по качеству даже лучше. В отличие от импортной, наша ягода созревает на поле, а не в пути. А еще в технологии выращивания не применяют пестициды и гербициды. Главное - правильно подобрать почву. Чтобы получить максимальный результат, аграрии работают вместе с учеными, которые сопровождают процесс от посева до сбора.
Рентабельность арбузного производства - 200 %
Направление - перспективное и выгодное. В предыдущие годы рентабельность арбузного производства составила 200 %. Продают полосатую продукцию пока на внутреннем рынке: в том числе в крупных торговых сетях.С одного гектара земли в "Радостовском" собирают 30 тонн урожая.
К массовому сбору арбузов в "Радостовском" приступят уже на этой неделе. Щедрый урожай собирают и на востоке страны.В прошлом сезоне на полях кировского "Рассвета" сняли 60 т ягоды. В этом будет больше. Созрели раньше обычного на 10 дней, да и налились сладостью до 15 кг весом. Прямо с поля - отгрузка в торговые сети.
Пробуют вырастить огромную ягоду и на частных подворьях. Татьяна Афоневич - агроном по образованию. В этом году на приусадебном участке в Осливке разбила целую плантацию. По технологии, с капельным поливом. Красные и желтые внутри 10-килограммовые ягоды принесут урожай в несколько тонн, не меньше.
Белорусские арбузы - экологически чистый продукт
Агрономы, ученые и простые фермеры уверены: потребитель выберет именно местный, экологически чистый продукт. Поэтому белорусские арбузные поля будут становиться только шире.
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