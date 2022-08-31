Белорусские археологи подводят итоги - какие сенсационные находки сезона

На одном им знаковых исторических мест Беларуси - на объекте в деревне Городище -результаты раскопок обобщили специалисты Института истории Академии наук. Группа ученых и волонтеров работала на древней территории, где начинался Минск, и заявляет о множестве значительных находок.

Об археологических сенсациях рассказывает Наталья Бордиловская.

Нынешние раскопки принесли специалистам ожидаемые сенсации. Самая ценная из реликвий - вещь князя Изяслава Владимировича, родоначальника полоцких князей. Донышко личной посуды конца X - начала XI века найдено на месте строительства современного дома в здешней деревне Городище.

Во время раскопок на городищенских валах были также найдены материалы, свидетельствующие о существовании в этих местах ювелирной мастерской и торгово-ремесленного посада. Все эти вещи дают основу для мнения: дата рождения Минска точно раньше хрестоматийного 1067 года.





Археологи отмечают: им в помощь нужно большее количество волонтеров. Ученые ждут отряды добровольцев из числа патриотической молодежи, интересующейся историей родного края. Также Городище на Менке - уже готовый туристический маршрут. Здесь белорусский Дунай (ручей - приток Менки), самый большой в Беларуси тополь высотой 31 метр и почти 7 метров в обхвате, есть чистые подземные ключи, на которых обустроили источник. Словом, Городище в ближайшей перспективе может и должно стать местом, куда будет приезжать большое количество заинтересованных посетителей.