ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусские авиаторы МЧС вернулись c боевого задания в Турции

Белорусские авиаторы МЧС вернулись c боевого задания в Турции

Накануне два борта приземлись на аэродроме Липки. На двух вертолетах Ми-8 экипажи авиации МЧС полгода боролись с лесными пожарами в Турции.

За этот период авиаторы провели 230 вылетов и сбросили на горящие леса более полутора тысяч тонн воды

Также белорусские летчики помогали добираться к месту ЧП другим спасателям. Отметим, что работать авиации приходилось в крайне сложных условиях высокогорья и жаркого климата.

Изображение

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси:

"Опыт тушения в горах у нас уже большой, очень слаженная команда. Но сложность работы довольно высокая – приходится преодолевать закрытые ущелья, где высокая турбулентность, высокие температуры и места для маневра не всегда достаточно. Это очень опасно. Задача выполнена, все вернулись домой, техника исправна".

Авиация МЧС Беларуси регулярно оказывает помощь другим странам в борьбе со стихийными бедствиями в самых сложных условиях. Наши спасатели тушили пожары в России, Латвии, Грузии, Греции, помогали при наводнении в Сербии.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все