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Белорусские авиаторы МЧС вернулись c боевого задания в Турции
Накануне два борта приземлись на аэродроме Липки. На двух вертолетах Ми-8 экипажи авиации МЧС полгода боролись с лесными пожарами в Турции.
За этот период авиаторы провели 230 вылетов и сбросили на горящие леса более полутора тысяч тонн воды
Также белорусские летчики помогали добираться к месту ЧП другим спасателям. Отметим, что работать авиации приходилось в крайне сложных условиях высокогорья и жаркого климата.
Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси:
"Опыт тушения в горах у нас уже большой, очень слаженная команда. Но сложность работы довольно высокая – приходится преодолевать закрытые ущелья, где высокая турбулентность, высокие температуры и места для маневра не всегда достаточно. Это очень опасно. Задача выполнена, все вернулись домой, техника исправна".
Авиация МЧС Беларуси регулярно оказывает помощь другим странам в борьбе со стихийными бедствиями в самых сложных условиях. Наши спасатели тушили пожары в России, Латвии, Грузии, Греции, помогали при наводнении в Сербии.
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