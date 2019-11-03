Белорусские авиаторы МЧС вернулись c боевого задания в Турции

Накануне два борта приземлись на аэродроме Липки. На двух вертолетах Ми-8 экипажи авиации МЧС полгода боролись с лесными пожарами в Турции.





За этот период авиаторы провели 230 вылетов и сбросили на горящие леса более полутора тысяч тонн воды

Также белорусские летчики помогали добираться к месту ЧП другим спасателям. Отметим, что работать авиации приходилось в крайне сложных условиях высокогорья и жаркого климата.

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси:

"Опыт тушения в горах у нас уже большой, очень слаженная команда. Но сложность работы довольно высокая – приходится преодолевать закрытые ущелья, где высокая турбулентность, высокие температуры и места для маневра не всегда достаточно. Это очень опасно. Задача выполнена, все вернулись домой, техника исправна".