Белорусские автобусы будут курсировать по Новгородской области России

Регион заинтересован в поставках техники для общественного транспорта. На данный момент часть автопарка уже белорусского производства, однако нуждается в замене. Продукция столичных машиностроителей все более востребована у восточных соседей. Ежегодно Минский автомобильный завод находит новые рынки сбыта. Так, только за прошедшие несколько лет поставки налажены в два новых региона.



Кроме того, соседи заинтересованы в создании совместных производств. В Новгородской области России в скором времени планируют организовать выпуск коммунальной техники.



