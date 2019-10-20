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Белорусские автобусы будут курсировать по Новгородской области России

Регион заинтересован в поставках техники для общественного транспорта. На данный момент часть автопарка уже белорусского производства, однако нуждается в замене. Продукция столичных машиностроителей все более востребована у восточных соседей. Ежегодно Минский автомобильный завод находит новые рынки сбыта. Так, только за прошедшие несколько лет поставки налажены в два новых региона.

Кроме того, соседи заинтересованы в создании совместных производств. В Новгородской области России в скором времени планируют организовать выпуск коммунальной техники.

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