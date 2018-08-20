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Белорусские бренды предлагают более 500 моделей одежды к школе

Меньше 2 недель осталось до первого звонка. В 6 тысячах магазинов по всей Беларуси оборудованы отделы со школьной формой. К тому же все необходимое ученикам - от контурных карт до рубашек - можно купить на школьных базарах. Их 500. Собрать ребенка в школу стоит от 145 до 900 рублей, в зависимости от возраста. Эта сумма включает одежду, обувь, рюкзак и канцелярские товары. К слову, только белорусские бренды предлагают более полутысячи моделей одежды.

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