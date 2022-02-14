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Белорусские чемпионы и призеры Олимпиады-2022 окажут помощь юным спортсменам
Поддержка будущих чемпионов. В рамках проекта "Олимпийский выбор" каждый чемпион и призер Олимпиады выберет специализированное учебно-спортивное учреждение, а Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную финансовую помощь.
Факт
Сумма традиционно напрямую будет зависеть от пробы медали, завоеванной атлетом: 25 тысяч рублей - за золото, за второе место - 20 тысяч и 15 тысяч рублей - за бронзовую награду.
Масштабная акция стартовала 10 лет назад на летних Играх в Лондоне, и на протяжении пяти Олимпиад наши атлеты таким образом поддерживают своих юных коллег. В том числе проект проходил и во время ІІ Европейских игр в Минске.
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