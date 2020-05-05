Белорусские депутаты приняли законопроект об амнистии к 75-летию Победы

По амнистии к 75-летию Победы от уголовной ответственности освободят около 2 тысяч осужденных, а более 6 тысячам могут смягчить сроки наказания. Закон об амнистии сегодня депутаты приняли в двух чтениях. Документ в Овальном зале представил министр внутренних дел Юрий Караев. Он проинформировал, что перечень осужденных по сравнению с амнистией 2019 года расширен. Добавили несовершеннолетних, совершивших преступления по частям 4 и 5 статьи 328 Уголовного кодекса (это так называемая наркостатья), а также тех, кто совершил коррупционные преступления.Напомним, традиционно под амнистию попадают несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет, инвалиды первой и второй групп.

