Белорусские детские сады осваивают умную систему организации питания

Не только овощи и фрукты - сбалансированный рацион с крупой, рыбой и мясом. За разнообразие меню в дошкольных учреждениях сейчас отвечает электронный помощник. Умная система организации питания содержит список блюд на 2 недели вперед. Меню разработано технологами и одобрено санитарными службами. Программа расписывает и состав блюд. Такая система целиком исключает человеческий фактор. Все, что остается специалисту, - внести данные о количестве детей в заведении. Расчет отправляется на кухню. Напомнит электронный помощник и о продуктах, которые недопустимы к употреблению.