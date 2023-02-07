Белорусские дипломаты держат ситуацию с состоянием наших граждан в Турции и Сирии на контроле

На консульском учете посольства Беларуси в Турции состоят 418 белорусских граждан, из которых 53 проживают в провинциях, пострадавших от землетрясений. С самого утра 6 февраля и по настоящее время сотрудники посольства обзванивают белорусских граждан. По итогам проведенной работы пока не удалось связаться с двумя совершеннолетними и тремя несовершеннолетними гражданами Беларуси в городах Антакья и Кахраманмараш. На сайте посольства Беларуси размещена информация о телефонах экстренной связи с консульской службой посольства, по которым постоянно приходят телефонные звонки от родственников белорусских граждан, которые проживают в Турции. По всей территории Турции развернута сеть по оказанию гуманитарной помощи, формируются отряды волонтеров, медучреждения сформировали пункты забора донорской крови. Согласно поручению Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, 8 февраля ожидается прибытие в Турцию отряда специального назначения МЧС "ЗУБР", аттестованного по международным стандартам ООН, в составе 64 специалистов. По сведениям посольства Беларуси в Сирии, информации о пострадавших белорусах в результате землетрясений в этой арабской республике нет. В настоящий момент наши дипломаты совместно с МЧС прорабатывают вопрос доставки в Сирию гуманитарной помощи.

Сергей Шинкевич, первый секретарь посольства Беларуси в Турции