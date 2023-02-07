3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусские дипломаты держат ситуацию с состоянием наших граждан в Турции и Сирии на контроле
Напряженный режим работы в эти дни и у сотрудников белорусских дипмиссий в Турции и Сирии. Ситуация с состоянием наших граждан, проживающих в пострадавших районах, находится на постоянном контроле.
На консульском учете посольства Беларуси в Турции состоят 418 белорусских граждан, из которых 53 проживают в провинциях, пострадавших от землетрясений. С самого утра 6 февраля и по настоящее время сотрудники посольства обзванивают белорусских граждан. По итогам проведенной работы пока не удалось связаться с двумя совершеннолетними и тремя несовершеннолетними гражданами Беларуси в городах Антакья и Кахраманмараш. На сайте посольства Беларуси размещена информация о телефонах экстренной связи с консульской службой посольства, по которым постоянно приходят телефонные звонки от родственников белорусских граждан, которые проживают в Турции. По всей территории Турции развернута сеть по оказанию гуманитарной помощи, формируются отряды волонтеров, медучреждения сформировали пункты забора донорской крови. Согласно поручению Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, 8 февраля ожидается прибытие в Турцию отряда специального назначения МЧС "ЗУБР", аттестованного по международным стандартам ООН, в составе 64 специалистов.По сведениям посольства Беларуси в Сирии, информации о пострадавших белорусах в результате землетрясений в этой арабской республике нет. В настоящий момент наши дипломаты совместно с МЧС прорабатывают вопрос доставки в Сирию гуманитарной помощи.
Посольство Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике в связи с постоянно меняющейся обстановки работает в усиленном режиме в условиях чрезвычайной ситуации. В связи с произошедшим, установлена связь со всеми известными в загранучреждении белорусскими гражданами. С ними постоянно поддерживается связь. На данный момент информация о пострадавших белорусах в северных регионах Сирии отсутствует. По поводу гуманитарной помощи белорусской стороной правительству Сирийской Арабской Республике данный вопрос прорабатывается Министерством чрезвычайных ситуаций.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Пикет в поддержку действующего Президента Беларуси развернулся возле ПВТ
К 80-летию освобождения Беларуси в Москве ветеранам ВОВ вручили медали
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП